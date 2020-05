Netanyahu: Geen burgerschap voor Palestijnen in geannexeerde gebieden

Als de Palestijnen een eigen staat willen hebben zullen ze akkoord moeten gaan met tien voorwaarden

Als het aan aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ligt mogen de Palestijnen zichzelf een "staat" noemen als ze akkoord gaan met het 'vredesplan' van de Amerikaanse president Donald Trump.

Volgens Netanyahu zullen Palestijnen die momenteel in de Jordaanvallei en de Westelijke Jordaanoever wonen "Palestijnse onderdanen" blijven van de "Israëlische enclaves", dat zei Netanyahu in een interview met het Israëlische dagblad Israel Hayom.

Ook hoeven Palestijnen niet te rekenen op staatsburgerschap en zullen ze onder toezicht staan van Israëlische veiligheidscontroles. Andere voorwaarden zijn onder meer dat Palestijnen de "Israëlische soevereiniteit" erkennen over de gebieden ten westen van Jordanië en akkoord gaan met een toegangsverbod voor Palestijnse vluchtelingen. Dat staat volgens Netanyahu in het omstreden Amerikaanse annexatieplan 'Deal of the Century'.



Landjepik

Israël zal naar verwachting de annexatie op 1 juli uitvoeren, zoals overeengekomen tussen de Israëlische premier Netanyahu en zijn rivaal Gantz tijdens de vorming van de noodregering. De meeste nederzettingen die Israël van plan is te annexeren, bevinden zich in gebied C. Het gebied vertegenwoordigt ongeveer 60% van de Westelijke Jordaanoever en staat onder 'Israëlisch toezicht'.

Meerdere landen, waaronder Rusland, Turkije, Jordanië en Marokko hebben zich uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.

Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als "bezette gebieden" en beschouwt alle Joodse nederzettingenbouw daar als illegaal.

