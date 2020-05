Agadir: Vader van 7 pleegt zelfmoord

Het levenloze lichaam van de man werd dinsdag door omstanders aangetroffen

Het slachtoffer had zichzelf opgehangen aan een boom. De man was woonachtig in een buitenwijk van Agadir en laat een vrouw en zeven zonen na. Het is niet duidelijk waarom hij een eind heeft gemaakt aan zijn leven.





Het stoffelijk overschot is voor autopsie overgebracht naar het Hassan II-ziekenhuis in Agadir. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie 0900 - 0113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

