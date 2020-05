Frankrijk komt met nieuwe versoepelingen

De Franse regering heeft een tweede fase van versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Zo mogen vanaf 2 juni vrijwel overal onder voorwaarden restaurants, bars en cafés weer open.

Groene zone

In de regio Parijs zijn dat voorlopig nog alleen terrassen. Over buitenlandse toeristen is nog geen besluit genomen. Wel mogen in bijna heel Frankrijk de campings vanaf dinsdag weer open.De Franse premier Edouard Philippe zei donderdag dat de resultaten van de coronamaatregelen goed waren. Gemiddeld steken besmette mensen minder dan één ander persoon aan.Op twee departementen na is Frankrijk nu weer een zogenoemde groene zone waar de beperkingen het meest zijn of worden versoepeld. Alleen Île de France (met Parijs) en Val de l'Oise (ten noorden van Parijs) zijn nog een oranje zone. Daar volgen veel versoepelingen later.Voor de Fransen vervalt de limiet om niet verder dan 100 kilometer van huis te mogen reizen. De Franse regering wil de grenzen met andere Europese landen vanaf 15 juni weer openen. Sportevenementen blijven tot 21 juni verboden.