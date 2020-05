Fez: Man steekt echtgenote neer en pleegt zelfmoord

Een 67-jarige man uit Fez heeft zelfmoord gepleegd nadat hij eerst zijn echtgenote met een mes had neergestoken.

Het incident gebeurde dinsdag in de wijk Dhar Lakhmiss in Fez. De vrouw werd gewond aangetroffen in de woning van het stel en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.





Het levenloze lichaam van de man is voor onderzoek overgebracht naar het mortuarium. De politie onderzoekt de zaak. De vrouw verkeert buiten levensgevaar.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie 0900 - 0113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

