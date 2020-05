Taroudant: Jongeman opgepakt na verkrachtingspoging op eigen moeder

Een 24-jarige man is opgepakt nadat hij zijn slapende moeder probeerde te verkrachten.

Het incident gebeurde op de laatste dag van de vastenmaand Ramadan in Ouneine, provincie Taroudant. De vrouw schrok zaterdagnacht wakker toen haar halfnaakte zoon haar aan het uitkleden was en schreeuwde om hulp. De jongeman vluchtte toen zijn vader de slaapkamer binnenkwam.





De vader belde even later zijn zoon op en wist hem te overtuigen huiswaarts te keren. De verdachte werd bij thuiskomst overmeesterd door zijn broer en vader en overgedragen aan de autoriteiten.





De man is een bekende van de politie en is maandag voorgeleid, hij moet in de plaatselijke gevangenis in Ait Melloul zijn proces afwachten.

