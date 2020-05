Ophef over reistoestemming medewerkers Renault Maroc

De Marokkaanse autoriteiten hebben Renault toestemming gegeven om medewerkers over te vliegen naar fabriekslocaties in Marokko.

De Franse autofabrikant Renault Maroc Groupe heeft toestemming gekregen van de Marokkaanse autoriteiten om een aantal medewerkers naar Marokko af te laten reizen. De ingenieurs zijn werkzaam in fabrieken van Tanger en Casablanca en hadden Marokko verlaten voordat in maart het land op slot ging.

De medewerkers zullen bij aankomst op de luchthaven worden getest op het longvirus COVID-19 en vervolgens een tijd in hun hotelkamer in quarantaine moeten doorbrengen.

Het nieuws veroorzaakte een storm van kritiek op de Marokkaanse autoriteiten. De regering heeft tot dusver geweigerd Marokkaanse onderdanen die in het buitenland gestrand zijn geraakt terug te halen. Volgens de laatste tellingen zitten momenteel 31.819 Marokkanen vast in het buitenland als gevolg van de sluiting van landsgrenzen.



Volgens een regeringswoordvoerder heeft de uitzondering voor de Renault-medewerkers een economisch belang. "Twee voertuigen die Renault in Marokko produceert (Dacia Dokker en Sandero) lopen ten einde en moeten worden vervangen door een nieuwe versie", citeert nieuwsdienst TelQuel. "We hadden twee opties: repatriëring van de ingenieurs of riskeren dat Renault de productie van deze auto's wellicht verplaatst ​​naar een ander land.".

Ook een woordvoerder van een autodonderdelen-fabrikant bevestigt die verklaring. "Bedrijven in de auto-industrie moeten experts op locatie hebben om de ontwikkeling van producten af ​​te ronden", zegt de toeleverancier. "Dit vergt echter expertise die in Marokko helaas niet aanwezig is", voegde hij toe.



Wereldwijd banenverlies Renault

Renault gaat wereldwijd 15.000 banen schrappen als onderdeel van zijn kostenbesparingsplan. 4600 van die banen verdwijnen in thuisland Frankrijk, schrijft het zakenblad Les Echos op basis van een presentatie die het bedrijf aan de werknemersvertegenwoordiging gaf. Ook Renault heeft veel last van de coronacrisis, waardoor de vraag naar nieuwe auto's is ingezakt. Het bedrijf wil dan ook zijn kosten met €2 miljard per jaar verlagen, blijkt uit de plannen. Dat komt neer op ongeveer een vijfde van alle vaste kosten die de automaker heeft.

Als gevolg van de plannen wordt een aantal fabrieken gesloten. De productiecapaciteit gaat daardoor omlaag van 4 miljoen voertuigen per jaar naar 3,3 miljoen voertuigen per jaar. Het is niet bekend in hoeverre de bezuinigingsmaatregelen van invloed zullen zijn op de productlocaties in Marokko.



Renault Maroc stopte 19 maart alle activiteiten in haar twee productielocaties in Tanger en Casablanca. De sluitingsmaatregel was een gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus en had direct effect op zo'n 11.000 werknemers verdeeld over de twee fabrieken. Een maand later werden de werkzaamheden geleidelijk hervat.

Repatriëringsoperatie

Volgens premier Saad Eddine El Othmani zijn de autoriteiten druk bezig met de voorbereiding van het repatriëringsproces en het organiseren van quarantainemaatregelen. El Otmani herhaalde dat de repatriëring van deze burgers "veel voorbereiding" vergt en dat alle betrokken afdelingen regelmatig samenkomen om het dossier te bespreken.

Vorige week is gestart met de evacuatie van gestrande onderdanen in de Spaanse enclaves Melilla en Ceuta. Vervolgens zullen Marokkanen uit buurland Algerije worden gerepatrieerd, daarna volgen onderdanen in Europese landen, Turkije, de Verenigde Staten en Azië.

© ANP/Marokko.nl 2020