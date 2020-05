'Nederland loopt middelgroot risico op tweede coronagolf'

Nederland loopt een middelgroot risico op een tweede coronagolf. Dat concluderen economen bij de Japanse zakenbank Nomura op basis van eigen onderzoek.





De versoepelingen van de maatregelen tegen verspreiding van het virus in Nederland resulteren in meer drukte op straat, toont het onderzoek. Dat is ook het geval in andere landen zoals Frankrijk, Spanje en Italië. Maar daar ligt het aantal mensen dat het longvirus dagelijks oploopt relatief laag. In Nederland daarentegen gaat de groeiende drukte samen met een nog steeds hoog aantal besmettingen, menen de onderzoekers. Zij concluderen dat Nederland meer moeite heeft om de uitbraak onder controle te krijgen. Ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten lopen volgens de onderzoekers een middelgroot risico op een nieuwe uitbraak.



Landen zoals Brazilië, India en Canada hebben het grootste risico op een tweede coronagolf als de maatregelen tegen het virus nu geleidelijk losgelaten zouden worden, waarschuwen de economen. In die landen grijpt het virus nog steeds hevig om zich heen.

Zij baseren zich op de ontwikkeling in het aantal besmettingen met Covid-19 in ons land en de drukte rondom kantoren en op andere plekken in het openbaar, die ze met Google-gegevens monitoren. In Frankrijk, Spanje en Italië is het risico op een tweede uitbraak juist klein, volgens de studie.