Rijbewijs zeven maanden langer geldig vanwege coronacrisis

Rijbewijzen die tussen 1 februari en 31 augustus verlopen, blijven zeven maanden langer geldig. Dat geldt ook voor rijbewijzen die om medische aandoeningen elk jaar of om de drie jaar moeten worden verlengd.

Theorie-examens

© ANP 2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) roept in een verklaring mensen met zo'n rijbewijs wel op "om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid hebben plaatsgevonden".De verlenging is een besluit van de Europese Commissie en geldt voor alle EU-rijbewijzen. Zo'n verlopen rijbewijs kan echter niet gebruikt worden voor identificatie, alleen in uitzonderlijke situaties als er zorg nodig is.Vorige maand meldde Van Nieuwenhuizen al dat rijbewijzen die sinds 16 maart waren verlopen, geldig zouden blijven tot 1 juni. Toen gold dat nog niet voor rijbewijzen die om medische redenen maar een of drie jaar geldig zijn. Daarvoor was gekozen met het oog op de verkeersveiligheid.De vorige maand aangekondigde verlenging gold ook voor de geldigheid van theorie-examens voor rijbewijzen in die periode. Nu is ook besloten de geldigheid van theorie-examens die vervallen tussen 1 juni en 1 oktober te verlengen tot 1 april volgend jaar.