Cafés en restaurants in Marokko vrijdag weer open

Vanaf vrijdag 29 mei mag in Marokko de horeca weer open, twee weken eerder dan aangekondigd. Wel zijn strenge voorwaarden verbonden aan de versoepelingsmaatregel.

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Handel. Na twee maanden gesloten te zijn kunnen cafés en restaurants in Marokko vanaf vrijdag weer hun deuren openen. Toch zit buitenshuis tafelen er voorlopig nog niet in; bestellingen mogen enkel worden afgehaald of bezorgd.





Horecagelegenheden mogen geen klanten ontvangen, alleen personeel mag aanwezig zijn. De personele bezetting moet ook zodanig worden beperkt dat het voor aanwezige medewerkers mogelijk is om sociale afstand te houden. Op locatie moeten desinfecterende middelen beschikbaar zijn en personeel moet een mondkapje dragen.





Geruchten over een mogelijke versoepeling doen al sinds Eid al-fitr de ronde. Aanvankelijk werd rekening gehouden dat horeca 11 juni weer open mochten gaan. Het handelsministerie heeft regels opgesteld waar ondernemers aan moeten voldoen om de werkzaamheden te mogen hervatten. De regels zullen worden gehandhaafd middels steekproefsgewijze verrassingscontroles.





De horeca in Marokko ging half maart op slot om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Sindsdien hebben meer dan 200.000 horeca-medewerkers hun baan verloren en aanspraak moeten maken op looncompensatie via het sociale zekerheidsfonds CNSS of het coronafonds . De geleidelijke heropening van de horeca is bedoeld om de economische schade als gevolg van het coronavirus te verzachten.

