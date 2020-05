Gouverneur Minnesota schakelt Nationale Garde in vanwege rellen

De gouverneur van de Amerikaanse staat Minnesota heeft de Nationale Garde ingeschakeld om de protesten in de stad Minneapolis niet nog een keer uit de hand te laten lopen.

In de stad gaan donderdag (lokale tijd) voor de derde dag op rij boze mensen de straat op vanwege de dood van George Floyd. Hij kwam om het leven door politiegeweld. Een witte politieagent zat maandag minutenlang met zijn knie op de keel van de 46-jarige zwarte Floyd tijdens zijn arrestatie. De agent tilde zijn been ook niet op toen Floyd aangaf niet te kunnen ademen en toen omstanders zeiden dat de man geen adem kreeg. Uiteindelijk overleed Floyd aan de gevolgen van deze actie in het ziekenhuis.Woensdag liepen de rellen dermate uit de hand in Minneapolis dat er bij plunderingen een persoon om het leven kwam. De autoriteiten en de familie van Floyd hebben opgeroepen tot vreedzaam protest.