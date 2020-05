PVV-Kamerlid Mulder stapt uit commissie geldstromen moskeeën

PVV-kamerlid Edgar Mulder stapt per direct uit de commissie die buitenlandse geldstromen naar Nederlandse moskeeën onderzoekt.

Mulder ziet naar eigen zeggen geen andere optie, omdat volgens hem het rapport van de commissie "zo slecht is, dat ik hiervoor geen verantwoordelijkheid wil en kan dragen. ". De zogeheten parlementaire ondervragingscommissie werd ingesteld omdat de Kamer meer inzicht wilde in onwenselijke beïnvloeding van moskeeën door regimes in onvrije landen. Er werden verhoren gehouden met onder meer de As-Soennah moskee in Den Haag en de moskeeschool alFitrah in Utrecht."Terwijl heel Nederland tijdens de verhoren heeft kunnen zien dat moskeeën rechtstreeks aangestuurd worden uit islamitische landen, weigert de commissie een oordeel hierover te geven", licht de PVV-er zijn besluit toe. Hij noemt het een "teken van zwakte dat de commissie geen conclusies wil verbinden aan die schokkende openbare verhoren".