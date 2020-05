Oud-premier Marokko Abderrahmane Youssoufi overleden

De voormalige premier van Marokko Abderrahmane Youssoufi is vrijdagochtend op 96-jarige leeftijd overleden.

De linkse politicus werd zondag 24 mei opgenomen in het Cheikh Khalifa-ziekenhuis in Casablanca nadat hij kampte met gezondheidsklachten.

Youssoufi werd geboren in Tanger op 8 maart 1924. Hij werd in 1998 premier van Marokko en diende het Marokkaanse volk tot 2002. Voor zijn premierschap was hij mensenrechtenadvocaat en activist.

Mensenrechtenactivist

Zijn politieke carrière begon in 1959 toen hij lid werd van de Socialist Union of Popular Forces (USFP). De iconische politicus en mensenrechtenactivist werd in 1959 en 1963 gearresteerd en kreeg een gevangenisstraf van twee jaar.



Youssoufi bracht de volgende 15 jaar van zijn leven in ballingschap door in Parijs totdat hij terugkeerde naar Marokko om zich aan te sluiten bij USFP. Hij werd secretaris-generaal van de partij.

In 1998 werd Youssoufi uitgenodigd door wijlen koning Hassan II om zijn regering als premier te leiden. Onder zijn bewind werd in Marokko veel vooruitgang geboekt op het gebied van persoonlijke vrijheden en persvrijheid. Youssoufi verdween in 2003 uit het politieke toneel en bracht zijn leven door met zijn vrouw Helene.



In 2016 werd de oud-premier met longontsteking opgenomen in het ziekenhuis, waar hij bezoek ontving van koning Mohammed VI. Twee jaar later stuurde koning Mohammed VI een felicitatieboodschap naar Abderrahmane Youssoufi ter gelegenheid van de publicatie van zijn memoires.

In augustus 2019, op de twintigste verjaardag van zijn toetreding tot de Marokkaanse troon, bracht koning Mohammed VI hulde aan Youssoufi door een brigade van nieuwe cadetten naar hem te vernoemen.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.

