OM eist in hoger beroep 16,5 jaar na vrijspraak eerwraakmoord

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor het gerechtshof in Den Haag 16,5 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 47-jarige Abdulkerim K. wegens de moord op de 44-jarige Metin Degmez.

Sterk motief

Het slachtoffer werd in januari 2013 doodgeschoten in het pand van de Turkse vereniging NDV in Rotterdam. K. werd ruim een maand later als verdachte aangehouden. Het Openbaar Ministerie eiste destijds vijftien jaar cel tegen hem maar de rechtbank vond het bewijs onvoldoende en sprak hem vrij. Het OM tekende daartegen hoger beroep aan.Het was een complex onderzoek, aldus het OM, waarin ooggetuigen, camerabeelden en zelfs het moordwapen ontbraken. De verdachte heeft ontkend dan wel gezwegen. In de hogerberoepsfase is aanvullend onderzoek gedaan, mede op basis waarvan justitie meent dat er genoeg bewijs op tafel is gekomen voor een veroordeling.Volgens het OM heeft K. een sterk motief gehad. Zijn vrouw had een geheime relatie met Degmez. K. zegt daarvan niets te hebben geweten, maar volgens het OM is dat niet zo en moet de moord zo goed als zeker worden gezien als eerwraak. Op de kleding van K. zijn schotresten gevonden. Hij is na de moord nog teruggegaan naar de plaats van het misdrijf, hoogstwaarschijnlijk om de mobiele telefoons van het slachtoffer op te halen. Afgeluisterde gesprekken pakken volgens het OM belastend voor K. uit.Het gerechtshof doet uitspraak op 12 juni.