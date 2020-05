Algerije verlengt lockdown in 44 provincies

Algerije heeft donderdag besloten de lockdown met nog eens 15 dagen te verlengen.

De gedeeltelijke lockdown in 44 provincies is van kracht tot half juni. De avondklok is in 28 provincies actief tussen 19.00 uur en 7:00 uur lokale tijd. In 16 andere provincies geldt deze tussen 17.00 uur en 7:00 uur. In vier andere provincies werd de quarantainemaatregel opgeheven.





Volgens de laatste cijfers zijn in buurland Algerije in totaal 630 mensen overleden aan COVID-19. Het aantal gevallen bedraagt 8.997 met 5.277 herstellingen.

