Twitter schermt boodschap Trump weer af, Witte Huis reageert boos

Twitter heeft een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump voor de tweede keer afgeschermd.

Gebruikers van de berichtendienst kunnen de tweet over de rellen in Minneapolis nog wel bekijken, maar krijgen eerst de mededeling te zien dat het bericht strijdig is met de regels die het verheerlijken van geweld verbieden. Trump had gewaarschuwd dat hard kan worden opgetreden tijdens de onlusten, die volgden op de dood van een zwarte arrestant. "Als het plunderen begint, begint ook het schieten", schreef de president. Hij deed dat aanvankelijk op zijn eigen Twitteraccount, die door ruim 80 miljoen gebruikers wordt gevolgd. Twitter plaatste een waarschuwing bij het bericht.De boodschap van Trump verscheen vervolgens op de officiële Twitterpagina van het Witte Huis. Twitter reageerde door ook die tweet af te schermen. Het Witte Huis reageerde woest: "Deze tweet was strijdig met de regels over het verheerlijken van geweld, maar Twitter heeft wel besloten dat het zijn platform laat misbruiken door terroristen, dictators en buitenlandse propagandisten."Trump vindt dat Twitter het heeft voorzien op Republikeinen, conservatieven en hemzelf. Hij ondertekende donderdag een decreet waarmee hij sociale media aansprakelijk wil maken voor de inhoud van berichten op hun sites.