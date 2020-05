Amsterdamse markten hebben vanaf 2 juni weer compleet aanbod

Alle markten in Amsterdam gaan vanaf 2 juni weer open met een compleet aanbod.

© ANP 2020

Vanwege de coronamaatregelen waren er sinds half maart op de Albert Cuypmarkt, de Dappermarkt en andere markten alleen maar etenswaren te koop. Nu komen daar ook weer producten bij als drogisterijartikelen, stoffen en kleding. Wel zien de markten er anders uit, om genoeg afstand te kunnen houden. Zo hebben veel markten minder kramen, staan kramen soms maar aan één kant opgesteld, of geldt er eenrichtingsverkeer.De gemeente verzoekt marktondernemers en bezoekers zich aan de regels te houden. "Want als het op de markt te druk wordt, dan moeten we hem om veiligheidsredenen voor de rest van de dag sluiten", aldus de gemeente.