Obama na dood George Floyd: racisme kan niet normaal zijn

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama zegt de afschuw te delen die miljoenen Amerikanen voelden bij de dood van een zwarte arrestant in de staat Minnesota.

Hij benadrukte in een verklaring dat racisme in 2020 niet meer normaal kan en mag zijn. De 46-jarige Floyd overleed nadat een agent minutenlang op zijn nek had geknield terwijl hij geboeid op de grond lag. Dat leidde tot nachtenlange rellen en internationale kritiek.Obama verwijst in een open brief naar de dood van Floyd, maar ook naar andere incidenten uit het recente verleden: een zwarte jogger die in Georgia is doodgeschoten door witte mannen en een zwarte vogelaar die het aan de stok kreeg met een witte vrouw in een park in New York.De oud-president zei dat het begrijpelijk is dat mensen tijdens een pandemie verlangen dat alles terugkeert naar hoe het "normaal" is. Hij benadrukte daarna dat "normaal" voor miljoenen Amerikanen betekent dat ze anders worden behandeld vanwege hun ras. Hij noemde dat tragisch en pijnlijk."Dit zou niet 'normaal' moeten zijn in het Amerika van 2020. Dit mag niet 'normaal' zijn", schreef Obama. Hij stelde dat zijn landgenoten samen moeten werken aan een "nieuw normaal" waarin "de erfenis van onverdraagzaamheid en ongelijkheid niet langer onze instituties en harten besmet".