Advocaat Kasem ontkent doorspelen politie-informatie aan Ridouan Taghi

Politie en justitie zijn ervan overtuigd dat advocaat Khalid Kasem in 2015 informatie uit een lopend strafonderzoek aan de organisatie van Ridouan Taghi heeft gelekt.

Dat melden verschillende bronnen rondom dat onderzoek aan het Algemeen Dagblad (AD). Kasem zelf weerspreekt de berichten met klem. De doorgespeelde informatie zou gaan om het politieonderzoek na een grote wapenvondst in Nieuwegein, in 2015. In opslagboxen vond de politie kisten vol kalasjnikovs, handgranaten en duizenden patronen.

De acht mannen die toen werden opgepakt, werden verdacht van het voorbereiden van geweld en mogelijk liquidaties. Een deel had nauwe banden met Taghi, die tot zijn arrestatie in Dubai een half jaar geleden de meest gezochte crimineel van Nederland was.

'Broertje van Mussa'

Recent betoogde het OM in het proces tegen Taghi hoe die na de wapenvondst in Nieuwegein in paniek raakte. Hij wilde weten hoe het politieonderzoek vorderde. "Sir allemaal top advos erop zetten", schrijft Taghi volgens NRC in versleutelde sms'jes.



Twee dagen later, op 17 juli 2015 om 16.04 uur, krijgt Taghi de informatie die hij zoekt. Zakaria el H. stuurt hem dan het volgende bericht: "Salaam alikom sir. Ik heb net die man gesproken die devil helpt. Het broertje van Mussa. Hij zei tegen mij dat ze in maart zijn begonnen met dit onderzoek en het komt door die gestolen auto's. Die jongens werden in de gaten gehouden." NRC Handelsblad publiceerde deze chat donderdag voor het eerst.

Volgens het AD wordt met devil de verdachte Werner E. bedoeld en "het broertje van Mussa" zou slaan op zijn advocaat Kasem. Volgens het AD bevestigen meerdere bronnen dat Kasem inderdaad een broer heeft die Mussa heet.



De deken

Op het moment dat Kasem de politie-informatie zou hebben doorgespeeld, zat zijn cliënt nog in beperking. Daardoor mocht Kasem de informatie alleen bespreken met de verdachte en met niemand anders. Als een advocaat zich hier niet aan houdt, dan kan deze tuchtrechtelijk worden aangepakt.

De deken, die toezicht houdt op de advocatuur, is door het OM geïnformeerd over misstanden rondom dat strafonderzoek.



Kasem ontkent

Kasem zegt tegen het AD dat hij begrijpt "dat de gedachte ontstaat dat de omschrijving op mij van toepassing is", maar dat hij slechts twee dagen de advocaat van Werner E. is geweest. "Ik heb hem, maar ook anderen, geen enkele informatie over dit dossier verstrekt, niet direct en niet indirect. Zoals je ziet, ontken ik expliciet dat ik hier iets mee te maken heb gehad."

Na die twee dagen is de verdediging van Werner E. volgens Kasem overgenomen door advocaat Leon van Kleef. Die zegt tegen het AD: "Ik stel vast dat uit het pgp-bericht wordt afgeleid dat de broer van Mussa gelekt heeft. Ik heb geen broer die Mussa heet."



Peter R. de Vries

Kasem is op dit moment partner van het advocatenbureau De Vries & Kasem, dat hij samen met Peter R. de Vries heeft opgericht. Vandaag maakte de misdaadjournalist bekend dat hij terugtreedt als directeur van De Vries & Kasem. "Het was een mooie en leuke tijd, maar het kantoor staat en floreert. Mijn job zit er op. Het is tijd voor een nieuwe fase", schrijft De Vries op Twitter.

Bij RTL Boulevard benadrukt De Vries dat er geen verband is tussen zijn vertrek en de beschuldigingen richting Kasem. "Dat is toevallig. Ik ben volkomen overrompeld door dit bericht vandaag. Mijn vertrek - en dat weten genoeg mensen - zat al in de pen."



Ernstige aantijging

Over het mogelijk doorspelen van politie-informatie aan Ridouan Taghi door Kasem zegt De Vries: "Het is een ernstige aantijging. Maar als politie en justitie daar werkelijk van overtuigd zijn, dan zou ik zeggen: maak er een zaak van. Maar dat is dus vijf jaar lang niet gebeurd."

Kasem is naast zijn werk als advocaat ook bekend als auteur van het boek over Ajax-voetballer Abdelhak Nouri, die in 2017 werd getroffen door een hartstilstand. Ook werd hij dit jaar tweede bij het TV-programma De Slimste Mens.

