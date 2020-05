Brazilië heeft nu meer geregistreerde sterfgevallen dan Spanje

Door ruim duizend extra geregistreerde sterfgevallen heeft Brazilië nu meer coronadoden dan het eveneens zwaar getroffen Spanje.

De afgelopen 24 uur overleden er in Brazilië nog eens 1124 mensen aan het coronavirus, waardoor het dodental in het Zuid-Amerikaanse land op 27.878 komt. Vrijdag werd bekend dat 27.121 Spanjaarden aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden. Daar zijn de afgelopen 24 uur slechts twee sterfgevallen bijgekomen.In Brazilië zijn bijna een half miljoen coronabesmettingen bekend: 465.166 in totaal. Een etmaal geleden waren dat er nog bijna 27.000 minder. Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Volgens experts in het land wordt er te weinig getest, waardoor het werkelijke aantal besmettingen en doden aanzienlijk hoger ligt dan bekend is.Brazilië is na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk het land met de meeste sterfgevallen door het coronavirus. Cijfers die door landen worden aangeleverd over de aantallen doden en besmettingen, laten zich vaak lastig vergelijken. Ze komen niet allemaal op dezelfde manier tot stand.