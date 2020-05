Opnieuw onrustig in de VS: hoofdkantoor CNN bestormd

Betogers hebben vrijdagavond het hoofdkantoor van CNN bestormd. Ze beklommen en bekladden het grote logo voor het pand en zwaaiden met Black Lives Matter-vlaggen. Tevens werd er glas bij de ingang vernield.

Ook in veel andere steden heerst er nog altijd grote onvrede. Het is al dagenlang onrustig in de Verenigde Staten. De protesten en rellen zijn een reactie op de dood van de 46-jarige zwarte man George Floyd. Hij werd maandag gearresteerd en tijdens de arrestatie plaatste een witte agent minutenlang zijn knie op de keel van Floyd. Die overleed aan de gevolgen daarvan in het ziekenhuis.Recent arresteerde de politie van de staat Minnesota CNN-presentator Omar Jimenez met zijn medewerkers tijdens een uitzending in Minneapolis. De tv-ploeg werd aangehouden terwijl verslag werd gedaan van de rellen in de stad, meldde CNN. Ze zouden hebben geweigerd gehoor te geven aan een bevel zich te verwijderen van de plek waar ze aan het filmen waren. CNN berichtte later dat ze na korte tijd werden vrijgelaten.Op sommige plaatsen lopen de protesten uit de hand. In het centrum van Louisville in Kentucky werd op betogers geschoten en raakten er zeven gewond, van wie een ernstig.De agent die op de nek knielde van Floyd is zelf aangehouden. Justitie in het Amerikaanse Hennepin County (Minnesota) stelt dat Derek Chauvin, die al was ontslagen, verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de ongewapende man.