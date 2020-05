Nederlands dodental coronavirus stijgt met 20 naar 5951

Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.Gegevens over sterfgevallen en ziekenhuisopnames van patiënten worden soms ook later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld door het RIVM.