'Coronavirus uitgebroken in Haagse moskee'

Bij een moskee in Den Haag zijn minstens 21 leden van de geloofsgemeenschap besmet geraakt met het coronavirus.

Dat zeggen ingewijden tegen Omroep West. Enkele leden van vereniging Faizul-Islam hebben de gemeente Den Haag opgeroepen om in te grijpen. Zo zouden naar verluidt diensten worden gehouden waar meer dan 30 mensen aanwezig waren, ook werd geen rekening gehouden met veiligheidsvoorschriften zoals het bewaren van 1,5 meter afstand.

Ondanks dat het bestuur op 12 maart het gebedshuis had gesloten werden volgens bronnen van Omroep West toch bijeenkomsten gehouden in het gebedshuis, onder meer doordat er zo'n honderd sleutels van het pand in omloop zijn.

Positief getest

Op vrijdag 22 mei ontving het bestuur van de moskee een bericht van een moskeebezoeker die positief was getest op het longvirus COVID-19. De bezoeker was de vrijdag daarvoor voor het laatst in de moskee geweest. Hierop is het bestuur naar eigen zeggen opnieuw in actie gekomen en is besloten het pand tot 10 juni te sluiten.



Desondanks zeggen bronnen tegen Omroep West dat er tijdens Eid al-Fitr toch een gebedsdienst is gehouden. Ook zouden volgens ingewijden de imam en de bestuursvoorzitter inmiddels ook besmet zijn met het coronavirus. Dat is niet bevestigd. De moskee was niet bereikbaar voor commentaar, meldt NOS.

Heterdaad

Er wordt pas actie ondernomen als overtreders op heterdaad worden betrapt. De gemeente laat weten dat er meerdere meldingen zijn geweest over bijeenkomsten in de moskee en dat het bestuur daarop is aangeschreven. Daarbij wordt gewezen op de noodverordening, waarin is vastgelegd dat er een uitzondering is voor het openstellen van gebedshuizen, "mits daarbij niet meer dan dertig personen bij aanwezig zijn".

