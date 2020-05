Onderzoek naar mogelijk lekken door advocaat aan Taghi

De Amsterdamse deken Evert-Jan Henrichs gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen aan het adres van advocaat Khalid Kasem.

Hij zou in 2015 vertrouwelijke informatie uit een lopende strafzaak hebben doorgespeeld aan de organisatie van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi. Een woordvoerder van de Orde van Advocaten bevestigt het onderzoek, na berichtgeving van het AD. Hoe lang het onderzoek zal duren, is onbekend. "Het is een ongebruikelijke zaak en een heftige beschuldiging", aldus een woordvoerder van de Orde.Kasem is momenteel partner van het advocatenbureau De Vries & Kasem, dat hij samen met Peter R. de Vries heeft opgericht. Volgens het AD zaten de advocaat en Taghi vroeger bij elkaar in de klas.