Koning Mohammed VI condoleert weduwe Abderrahmane Youssoufi

Koning Mohammed VI heeft een condoleancebericht gestuurd naar Helene Youssoufi, de weduwe van wijlen Abderrahmane Youssoufi

Youssoufi was tussen 1998 en 2002 premier van Marokko en is vrijdagochtend op 96-jarige leeftijd overleden. In zijn boodschap sprak de koning over zijn "grote verdriet" na het vernemen van het nieuws van het overlijden van Marokko's meest geliefde politicus ooit.

Het overlijden van Youssoufi is "een groot verlies, niet alleen voor zijn familie, maar voor het gehele land", schrijft de Marokkaanse koning. Volgens de vorst heeft Marokko één van zijn "meest dappere mannen" verloren.

De oud-premier was immens populair en wordt door velen gezien als de architect van het huidige Marokko. Onder zijn bewind werd in het land veel vooruitgang geboekt op het gebied van persoonlijke vrijheden en persvrijheid. "Een heel groot deel van het hedendaagse Marokko draagt ​​het kenmerk van de unieke persoonlijkheid van Youssoufi", leest het condoleancebericht.



Mensenrechtenactivist

Zijn politieke carrière begon in 1959 toen hij lid werd van de Socialist Union of Popular Forces (USFP). De iconische politicus en mensenrechtenactivist werd in 1959 en 1963 gearresteerd en kreeg een gevangenisstraf van twee jaar.

Youssoufi bracht de volgende 15 jaar van zijn leven in ballingschap door in Parijs totdat hij terugkeerde naar Marokko om zich aan te sluiten bij USFP. In 1998 werd Youssoufi uitgenodigd door wijlen koning Hassan II om zijn regering te leiden.



Koning Mohammed VI betuigde ook zijn "oprechte medeleven" met de vrienden en aanhangers van USFP, de politieke partij waarvan Youssoufi secretaris-generaal was.

Youssoufi had "grote menselijke eigenschappen" en vertoonde "oprechte patriottisme", vervolgde de koning verwijzend naar de opofferingen van Youssoufi als advocaat, mensenrechtenactivist en politicus.



Vriendschap

Na een nauwe samenwerking met koning Mohammed VI in het begin van de 21e eeuw, kregen de twee mannen een bijzondere band. Ondanks dat Youssoufi in 2003 met pensioen ging en van het politieke toneel verdween bleef de Marokkaanse vorst in contact met Youssoufi. Mohammed VI heeft in de jaren daarop vaak hulde gebracht aan de doorgewinterde politicus

In 2016 werd een belangrijke verkeersader in Tanger naar hem vernoemd, de geboorteplaats van Youssoufi. Toen Youssoufi in datzelfde jaar met longontsteking in het ziekenhuis werd opgenomen ontving hij bezoek van Mohammed VI.



In 2018 stuurde koning Mohammed VI een felicitatieboodschap naar Abderrahmane Youssoufi ter gelegenheid van de publicatie van zijn memoires.

In augustus 2019, op de twintigste verjaardag van zijn toetreding tot de Marokkaanse troon, bracht koning Mohammed VI hulde aan Youssoufi door een brigade van nieuwe cadetten naar hem te vernoemen.

"Ik ben trots op de hechte band en de bijzondere wederzijdse genegenheid tussen mij en de heer Youssoufi", sloot het bericht af.

