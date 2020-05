Premier Spanje wil lockdown nog een keer verlengen tot 21 juni

De Spaanse premier zal het parlement vragen in te stemmen met een laatste verlenging van de lockdown van twee weken tot 21 juni.

Hij kondigde dat zondag aan tijdens een persbijeenkomst. Daarna zal de regering de bewegingen van de burgers niet langer beperken. Pedro Sanchez wil nog een verlenging "om voor eens en voor altijd af te rekenen met de pandemie" zo verklaarde hij. "We hebben bijna bereikt wat we willen bereiken". Hij toonde zich opgelucht dat het aantal nieuwe coronagevallen sterk is geslonken. Als de laatste verlenging van de lockdown verloopt, wordt ook de noodtoestand opgeheven.Het dodental van het land steeg zaterdag met 4 tot 27.125, zei het ministerie van Volksgezondheid. De enorme daling van de dagelijkse sterfgevallen laat zien dat Spanje de uitbraak onder controle heeft. Het aantal besmettingen nam toe met 271 tot 239.228 op zaterdag.Als een van de zwaarst getroffen landen door Covid-19, heeft Spanje op 14 maart de noodtoestand uitgeroepen, waarbij een strikte lockdown gold. Mensen mochten alleen hun huis verlaten om voedsel te kopen, voor medische zorg of als ze niet thuis konden werken. Kinderen zaten aanvankelijk de hele dag binnen opgesloten. De beperkingen worden nu geleidelijk versoepeld.