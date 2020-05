Excuses Israëlische minister na doden autistische Palestijn

De Israëlische minister voor Defensie Benny Gantz heeft zondag excuses aangeboden voor het doodschieten zaterdag door de politie van een 32-jarige Palestijn.

Het slachtoffer bleek een ongewapende autistische man die op weg was naar een school voor speciaal onderwijs. Het incident was in de smalle straatjes van de Oude Stad in Oost-Jeruzalem. Volgens een verklaring van de politie had de man iets bij zich dat op een pistool leek. De politiepatrouille vroeg de man te stoppen. Daarna ontstond een achtervolging te voet waarbij werd geschoten.

"Het incident waarbij Iyad Halak werd doodgeschoten spijt ons echt en we delen in het verdriet van de familie", zei oorlogsmisdadiger Gantz tijdens de wekelijkse zitting van het Israëlische kabinet. "Ik weet zeker dat dit snel wordt onderzocht en dat er conclusies worden getrokken."

Het geweld in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever is de afgelopen dagen opgelaaid. Vrijdag werd een Palestijn doodgeschoten bij de stad Ramallah. Maandag werd een man neergeschoten die volgens de politie "een agent wilde neersteken".



Landjepik

Israël zal naar verwachting de aangekondigde annexatie van de Westelijke Jordaanover op 1 juli uitvoeren, zoals overeengekomen tussen de Israëlische premier Netanyahu en zijn rivaal Gantz tijdens de vorming van de 'coronaregering'. De meeste nederzettingen die Israël van plan is te annexeren, bevinden zich in gebied C. Het gebied vertegenwoordigt ongeveer 60% van de Westelijke Jordaanoever en staat onder 'Israëlisch toezicht'.

Volgens Netanyahu zullen Palestijnen die momenteel in de Jordaanvallei en de Westelijke Jordaanoever wonen "Palestijnse onderdanen" blijven van de "Israëlische enclaves", dat zei Netanyahu in een interview met het Israëlische dagblad Israel Hayom. Ze hoeven volgens hem niet te rekenen op staatsburgerschap.

Meerdere landen, waaronder Frankrijk, Rusland, Turkije, Jordanië en Marokko hebben zich uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.

Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als "bezette gebieden" en beschouwt alle Joodse nederzettingenbouw daar als illegaal.

