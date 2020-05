Burgemeester Atlanta waarschuwt voor corona tijdens protesten

De burgemeester van de Amerikaanse stad Atlanta vreest dat de gewelddadige protesten in de VS tegen de dood van een zwarte arrestant tot een tweede golf van coronavirusinfecties kunnen leiden.

Avondklok

© ANP 2020

Burgemeester Keisha Lance Bottoms drong er bij demonstranten op aan om getest te worden en zei zaterdagavond: "Er is nog steeds een pandemie in Amerika die zwarte en bruine mensen harder treft."Haar opmerkingen kwamen toen het Amerikaanse dodental zondag bijna de 104.000 naderde, meldt NBC News. Wereldwijd zijn bijna 370.000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus, volgens gegevens van de Johns Hopkins University.De politie in Atlanta arresteerde sinds zaterdagavond zeventig mensen die zich niet aan de avondklok hielden. Vanaf 21.00 uur gold een uitgaansverbod in de stad.Eerder zei de politie van Atlanta dat het aantal mensen op straat aanzienlijk was afgenomen naarmate de avondklok naderde, maar er bleef een groot aantal demonstranten hangen in de stad.