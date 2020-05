Twee agenten ontslagen na buitensporig geweld in Atlanta (video)

Twee politieagenten uit Atlanta zijn ontslagen omdat ze buitensporig geweld hebben gebruikt bij de arrestatie van twee studenten tijdens protesten op zaterdagavond.

Dat melden lokale media. Het ontslag volgde na de verspreiding van een video op social media, die viraal was gegaan. Op de beelden is te zien dat een duo hardhandig uit een auto wordt gesleept. Volgens burgemeester Keisha Lance Bottoms zijn de agenten te ver gegaan.

"Ik zag een zeer verontrustende video van twee jonge studenten die gisteravond in het centrum van Atlanta waren. Onze agenten maken erg lange dagen, ​​onder een zeer hoge druk. Maar het gebruik van geweld is nooit acceptabel", zei Bottoms.

Volgens Bottoms waren er vijf agenten bij de arrestatie betrokken, maar drie mogen hun werk blijven uitvoeren. De twee studenten zijn inmiddels weer vrijgelaten.

Vorige week overleed de zwarte George Floyd in Minneapolis door agressief gedrag van een agent, waardoor het al dagenlang zeer onrustig is in de Verenigde Staten.



Hoewel die protesten vreedzaam begonnen, eindigden ze op sommige plekken in gewelddadige confrontaties. Er werd onder meer geplunderd en brand gesticht.

Wereldwijd hebben mensen hun steun betuigd aan de demonstranten in de VS. Voor de komende dag staat ook een protest op de Dam in Amsterdam gepland.

