Nederlands dodental coronavirus stijgt met 6 naar 5962

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5962.

In het afgelopen etmaal heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zes nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. In ziekenhuizen in Nederland zijn negen nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, waarmee het totale aantal stijgt naar 11.744. De afgelopen 24 uur zijn 103 mensen positief getest op het virus. Daarmee komt het totaal aan vastgestelde besmettingen 46.545. Het zijn er minder dan zondag, eerste pinksterdag, toen 185 nieuwe besmettingen werden gemeld.Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Gegevens over sterfgevallen en ziekenhuisopnames van patiënten worden soms ook later gemeld. Het werkelijke aantal coronadoden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.