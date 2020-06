GGD: 25 coronabesmettingen en 1 dode in 2 Haagse moskeeën

In twee Haagse moskeeën zijn tot dusver 25 bezoekers of hun contacten positief getest op het coronavirus, meldt de GGD Haaglanden maandagmiddag in een tussenstand van het onderzoek naar de verspreiding.

Er hebben zich 24 besmettingen voorgedaan bij bezoekers van de Al-Madinah-moskee van de Faizul-Islam aan de Loosduinseweg of bij hun relaties, zo is uit contactonderzoek gebleken.

Ook bij de Islamitische en Culturele Vereniging Roekoen Islam in Den Haag is een besmettingsgeval geconstateerd, aldus de GGD. Het contactonderzoek is nog gaande.

Opgeschrikt

Behalve de Al-Madinah-moskee heeft ook de as-Soennah-moskee in de Haag besloten de activiteiten voorlopig te staken wegens een uitbraak van het coronavirus in de Haagse moslimgemeenschap.



In een verklaring zei het bestuur van as-Soennah zondag te zijn opgeschrikt door de besmettingen. "Via verschillende kanalen hebben wij vernomen dat tientallen bezoekers van verscheidene moskeeën, ondanks dat sommigen de RIVM-maatregelen in acht hebben genomen, toch besmet zijn geraakt met het coronavirus. Er is zelfs een sterfgeval te betreuren", schrijft het moskeebestuur op zijn website.

Zaterdag meldde Omroep West dat bij minstens 21 leden van de geloofsgemeenschap rond de Faizul-moskee besmet zijn geraakt met het coronavirus. Een vooraanstaand lid van 77 jaar is daaraan volgens de regionale omroep overleden.

