Spanje meldt voor het eerst sinds maart geen coronadoden

Spanje meldt voor het eerst sinds maart geen doden door het coronavirus. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

De autoriteiten zeggen dat de afgelopen 24 uur bij nog eens 178 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het aantal besmettingen is met 71 gestegen tot 239.638. Het ministerie noemde deze cijfers "erg bemoedigend".Spanje is een van de zwaarst getroffen landen door het virus, maar de afgelopen weken lopen de cijfers terug. Premier Pedro Sánchez heeft al versoepelingen van de strenge lockdownmaatregelen doorgevoerd. Zo zijn de terrassen van horecazaken onlangs weer geopend.Nachtclubs en discotheken mogen nog niet open, maar de Spaanse clubs werken hard aan regels om binnenkort ook weer open te kunnen. Zo worden mondkapjes verplicht op de dansvloer, moeten bezoekers hun handen wassen bij binnenkomst en bij vertrek en mag drinken alleen door een rietje worden gedronken. De veiligheidsmaatregelen zijn opgesteld door twee belangenverenigingen, in de hoop dat de clubs zo snel mogelijk weer opengaan.