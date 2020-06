Maroc Telecom lanceert mobiele betaaldienst 'MT Cash'

Met de applicatie kunnen klanten hun aankopen en rekeningen betalen, hun mobiele tegoed opwaarderen en geld overmaken.

Telecombedrijf Maroc Telecom (IAM) heeft maandag haar mobiele betaaldienst MT Cash gelanceerd. Tot 31 juli zijn alle geldoverdracht- en geldopnameservices kosteloos.





IAM is niet het enige telecombedrijf in Marokko dat hoopt te profiteren van de door het coronavirus veroorzaakte vrees voor contant geld. In februari lanceerde Orange Maroc de vergelijkbare dienst ' Orange Money '. Sinds 20 mei is het met de Orange app ook mogelijk overboekingen te doen van en naar het buitenland





Telecombedrijf Inwi lanceerde in 2019 betaaldienst 'Inwi Money'. In tegenstelling tot de nieuwe dienst van IAM, zijn Orange Money en Inwi Money alleen beschikbaar voor de klanten van de mobiele operators. IAM is daarentegen door iedereen te gebruiken.

