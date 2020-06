Ook Oostenrijk plaatst Hezbollah op zwarte lijst

Het Oostenrijkse parlement heeft vrijdag unaniem een ​​resolutie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen Hezbollah tot terroristische groepering te verklaren.

De resolutie roept ook de EU op om haar beleid te wijzigen dat onderscheid maakt tussen de militaire en politieke vleugels van Hezbollah.





Israël verwelkomde zondag de oproep van het Oostenrijkse parlement om de Libanese groep Hezbollah op de zwarte lijst te zetten. "Dit is een belangrijke beslissing tegen Hezbollah", zei de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi. "Ik hoop dat de Oostenrijkse regering het parlementaire besluit aanneemt en zich aansluit bij het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland ". Die landen zien Hezbollah als een terreurorganisatie.





In Libanon wordt Hezbollah erkend als een grote politieke partij en speelt het een grote rol in de complexe machtsstructuur van het land. In 2013 hebben EU-lidstaten de gewapende vleugel van Hezbollah verboden, maar verzetten ze zich tegen de druk van de VS en Israël om de groep volledig te verbieden.

