Algerijnse president condoleert weduwe Abderrahmane Youssoufi

De oud-premier was immens populair en wordt door velen gezien als de architect van het huidige Marokko. Onder zijn bewind werd in het land veel vooruitgang geboekt op het gebied van persoonlijke vrijheden en persvrijheid.



Tebboune herinnerde aan de onvoorwaardelijke steun van wijlen Youssoufi aan de Algerijnse Revolutie (Guerre d'Algérie). De Algerijnse 'onafhankelijkheidsoorlog' vond plaats tussen 1954 en 1962 en resulteerde in de onafhankelijkheid van het Noord-Afrikaanse land. In zijn memoires eerde de voormalige premier Algerijnse martelaren en verzetsstrijders Larbi Ben-M'hidi en Mohamed Boudiaf.

Tebboune stuurde vrijdag een condoleancebericht naar de familie van Abderrahmane Youssoufi, dat meldt het Algerijnse staatspersbureau APS. Youssoufi was tussen 1998 en 2002 premier van Marokko en is vrijdagochtend op 96-jarige leeftijd overleden "Ik vernam met groot verdriet de tragische dood van de grote Maghreb-activist, de meester Abderrahmane Youssoufi, moge God zijn ziel hebben, na een lang politiek leven dat hij wijdde aan het verdedigen van de arbeidersklasse, de waarden van vrijheid en rechtvaardigheid, totdat hij stierf en vandaag tot God werd geroepen", schreef de Algerijnse president.