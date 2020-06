Politie Essaouira sluit strand wegens grote drukte (video)

De lokale autoriteiten in Essaouira hebben zaterdag het strand moeten sluiten nadat op sociale netwerken werd opgeroepen tot samenkomst op het strand

Door de hittegolf die gedurende de laatste weken grote delen van Marokko teistert wordt het steeds moeilijker thuis te blijven en lonkt de verkoeling op het strand. Nu de vastenmaand ramadan achter de rug is wachten velen ongeduldig op de opheffing van de noodtoestand. Velen hebben de afgelopen dagen verkoeling opgezocht in de verschillende badplaatsen in het land, zo ook in Essaouira.









Op sociale netwerken werd de samenkomst aangekondigd en werden anderen opgeroepen deel te nemen. Nog voordat het strand kon volstromen werden toegangswegen door de politie gebarricadeerd en afgezet. Reeds aanwezige strandgasten werd verzocht het terrein verlaten.

