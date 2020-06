Tweede autopsie George Floyd: overleden door verstikking

buitenland 1 jun 21:39

Uit een tweede, onafhankelijke autopsie op het lichaam van George Floyd is volgens Amerikaanse media gebleken dat hij door verstikking om het leven kwam. De autopsie is uitgevoerd in opdracht van de familie van Floyd.





Floyd overleed vorige week maandag nadat een agent meer dan zes minuten zijn knie op de nek van Floyd hield. Ook andere agenten hielden de man gedurende deze tijd beet. Omstanders filmden het incident en vroegen de agenten Floyd los te laten. Hij zei zelf dat hij geen adem kreeg. Zijn dood is de oorzaak van grote protesten tegen politiegeweld en racisme door de hele VS. © ANP 2020 De lokale krant Star Tribune meldde de uitkomst als eerste. In het autopsierapport staat volgens de krant dat Floyd de adem werd ontnomen doordat een agent op zijn rug drukte. Ook ging er niet genoeg bloed naar de hersenen van Floyd door het drukken van een andere agent. De 46-jarige Floyd overleed volgens het rapport al op de plaats waar hij werd aangehouden en niet in het ziekenhuis, wat eerder werd verondersteld.