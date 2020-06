Trump zet militairen en avondklok in tegen relschoppers

President Donald Trump heeft in een korte toespraak aan het Amerikaanse volk aangekondigd dat hij de relschoppers hard gaat aanpakken.

© ANP 2020

In veel Amerikaanse steden zijn al enkele dagen naast de vreedzame protesten ook rellen in reactie op de dood van de zwarte George Floyd door een witte politieman in Minneapolis. Trump maakte bekend dat hij alle federale middelen en mensen zal inzetten, burgers en militairen, om de rellen en plunderingen een halt toe te roepen. Daarnaast kondigde hij een avondklok af die om 19.00 uur ingaat en streng zal worden gehandhaafd.Terwijl de president zijn toespraak hield bij het Witte Huis, vuurden de ordetroepen traangas af op de demonstranten verderop in Washington.