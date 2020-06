New York verlengt avondklok na nieuwe plunderingen

Burgemeester Bill de Blasio van New York heeft de avondklok in zijn stad met een tweede dag verlengd nadat er maandagavond opnieuw rellen en plunderingen waren.

Aanvankelijk was er alleen een plan voor een avondklok voor de nacht van maandagavond 23. 00 uur tot dinsdag 05. 00 uur, vanwege de protesten dit weekend naar aanleiding van de dood van George Floyd door een witte politieagent in Minneapolis. De politie van New York heeft 8000 agenten de straat opgestuurd en haar aanwezigheid in de gebieden waar vernielingen en plunderingen waren verdubbeld, meldden De Blasio en gouverneur Andrew Cuomo van New York. Ook maandagavond gingen de ongeregeldheden door, waarop de burgemeester een verlenging van de avondklok voor nog een avond en nacht aankondigde.Diverse media berichtten over het plunderen van winkels in Manhattan van Nike en Microsoft, een New York Yankees-shop en twee winkels die Rolex-horloges verkopen. Ook waren er op social media beelden te zien van plunderingen bij warenhuis Macy's.Het geweld van de demonstranten "overschaduwt de gerechtigheid van de boodschap", zei gouverneur Cuomo maandag. "Het speelt de mensen en partijen die geen veranderingen willen in de kaart."