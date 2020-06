Nederlands dodental coronavirus stijgt met 5 naar 5967

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5967.

In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vijf nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms later doorgegeven. Een van de vijf mensen stierf al op 4 april.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn zes nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, waarmee dat aantal stijgt naar 11.750. Ook die gegevens komen soms later binnen. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg met 102 naar 46.647. Het aantal nieuwe coronagevallen schommelt al een paar weken tussen de 100 en 200 per dag.

Nieuwe virushaarden

De gegevens van mensen die tijdens het lange pinksterweekeinde zijn overleden of in een ziekenhuis werden opgenomen, worden pas in de loop van dinsdag verwerkt. Die cijfers brengt het RIVM woensdag naar buiten.

In de afgelopen week is het virus relatief veel vastgesteld in de Gelderse gemeenten Rheden en Elburg, en in Schouwen-Duiveland (Zeeland). In Brunssum en Valkenburg (Limburg) zijn de afgelopen twee weken relatief veel mensen in ziekenhuizen opgenomen. In het Brabantse Boxtel zijn de afgelopen twee weken naar verhouding veel mensen overleden.

© ANP 2020