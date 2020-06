Nummer voor coronatest op eerste dag 323.000 keer gebeld

Het telefoonnummer van de GGD voor het laten uitvoeren van een coronatest is op de eerste dag liefst 323.000 keer gebeld.

Die toestroom was zo groot dat de systemen overbelast raakten en gedurende de dag minder mensen een afspraak konden maken dan gepland, meldt de GGD. De gratis afsprakenlijn (0800-1202) ging maandag om 08.00 uur open. Het telefoonnummer is bedoeld voor mensen die klachten hebben die aan het coronavirus doen denken. Het kabinet wil mensen die besmet zijn met het virus sneller opsporen. Dan kan het zo nodig gerichte maatregelen nemen en hoeft niet weer de hele samenleving te worden stilgelegd.

Op de eerste dag belden ook veel mensen, één op de vier, naar de afsprakenlijn met andere klachten of vragen. "Het is belangrijk dat mensen mét klachten van het coronavirus, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging, snel bij één van de GGD’en terecht kunnen voor een test. Daarom een dringende oproep aan mensen zónder klachten of met algemene vragen om het afsprakennummer niet te bellen. Bovendien benadruk ik graag nogmaals dat deze test alleen laat zien of je op dit moment besmet bent met het virus, niet of je het al gehad hebt", zegt Sjaak de Gouw, directeur van GGD Hollands Midden en portefeuillehouder Infectieziektebestrijding van GGD GHOR Nederland.

Opstartproblemen

Door enkele opstartproblemen in de ochtend en de enorme toestroom van bellers, was het aantal ingeplande testen op de eerste dag lager dan verwacht, aldus de GGD. Er werden 5478 afspraken gemaakt om een test te doen bij één van de ruim 80 teststraten in Nederland. Daarvan zijn maandag direct 1146 personen getest. De GGD’en verwachten dat de komende dagen het aantal afspraken en tests zal toenemen.



"Iedere persoon die zorgen heeft en lang moet wachten is er één te veel. We hopen dat we de komende dagen alle mensen die klachten hebben passend bij het coronavirus en die getest willen worden, te woord kunnen staan en voor hen een afspraak in kunnen plannen", aldus De Gouw.

De gratis afsprakenlijn is zeven dagen per week open van 08.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds.

