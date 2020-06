China roept VS op racisme tegen minderheden te voorkomen

Het land dat meer dan een miljoen moslims heeft vastgezet in concentratiekampen hoopt dat de VS er alles aan zal doen de rechten van minderheden in de VS te beschermen.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken riep de VS maandag op om discriminatie van minderheden te voorkomen na de dood van George Floyd. Woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Zhao Lijian zei dat China de ontwikkelingen met betrekking tot de dood van Floyd volgt, meldde CNN. Zhao benadrukte dat de levens van zwarte mensen belangrijk zijn en dat hun rechten moeten worden beschermd.

"Rassendiscriminatie van minderheden is een sociale ziekte in de VS. De recente gebeurtenissen weerspiegelen dat er ernstige problemen zijn die dringend moeten worden aangepakt, namelijk de rassendiscriminatie en het buitensporige geweldgebruik door de politie", aldus Lijian.

China hoopt dat de VS concrete maatregelen zullen nemen om te voldoen aan hun verplichtingen om de wettelijke rechten van minderheden te beschermen.



De twijfelachtige oproep van China is een reactie op de dood van de 46-jarige George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis. Floyd overleed nadat een agent lang een knie op de keel van Floyd hield tijdens diens arrestatie. Wereldwijd zijn protesten georganiseerd om op te roepen tot gelijkheid.

Oeigoeren

De oproep van China zorgde voor verontwaardigde reacties op sociale netwerken. China heeft immers niets te zeggen over racisme en de rechten van minderheden. De volksrepubliek is meermaals beschuldigd van schendingen van mensenrechten in de autonome regio Xinjiang, waar momenteel miljoenen Oeigoerse moslims worden vastgehouden in 'heropvoedingskampen'.



Ook probeert China via haar omstreden nieuwe nationale veiligheidswet pro-democratische demonstraties in Hong Kong te onderdrukken. China wil in de toekomst nationale veiligheidsinstanties in Hongkong vestigen en die daar ook kunnen inzetten. Dat staat in het ontwerp van een besluit over veiligheidswetten voor de stadstaat voor het Nationale Volkscongres dat vrijdag in Peking begon.

De wetgeving is onder andere omstreden omdat het zonder tussenkomst van het parlement in Hongkong aan de wetten van de stadstaat wordt toegevoegd. Door de nieuwe wet wil Peking meer grip krijgen op de onrust in Hongkong.

© MAROKKO.NL 2020