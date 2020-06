'Kabinet versoepelt op 15 juni reisadvies voor Europese bestemmingen'

Het kabinet zal het reisadvies voor de meeste Europese landen gaan versoepelen, zo zal woensdag aangekondigd worden.

Het advies zal worden gewijzigd van code 'oranje' (alleen noodzakelijke reizen) naar code 'geel' (let op, veiligheidsrisico's), melden RTL Nieuws en NOS dinsdag. Reizen naar landen die te kennen hebben gegeven dat ze nog geen toeristen willen ontvangen blijven op code oranje staan.





Eerder noemde Frankrijk 15 juni als datum waarop de toeristen weer welkom zijn. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre dit mogelijk is. Ook België, Duitsland en Griekenland zeggen dat de grenzen vanaf 15 juni weer geopend zouden moeten worden voor vakantieverkeer.





Het RIVM zei zaterdag tegen de NOS dat het weinig problemen voorziet als Nederlanders komende zomer in een beperkt aantal landen op vakantie gaan. "Als je gewoon kijkt wat de kans op besmetting is, dan zal dat weinig uitmaken in Nederland of in Frankrijk", zegt Jacob Walling.

