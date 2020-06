'Echte coronacijfers Egypte 10 keer hoger dan officiële'

Dat zegt de Egyptische minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Khalid Atef Abdul Ghaffar. Het Egyptische ministerie van Volksgezondheid meldde maandag 46 nieuwe sterfgevallen, waarmee het officiële totaal van het land op 959 komt. Het land telt volgens de officiële cijfers 'slechts' 24.985 bevestigde besmettingen.

Abdul Ghaffar zei dat de officiële cijfers van het Egyptische Ministerie van Volksgezondheid echter niet nauwkeurig zijn en dat het aantal besmettingen in werkelijkheid vijf keer hoger ligt. Het dodental is zelfs tien keer hoger dan de officiële cijfers. Het werkelijke aantal coronapatiënten in Egypte is volgens Abdul Ghaffar hoger dan 117.000 en het dodental hoger dan 9.000.