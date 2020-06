Palestina: 'Israëlisch annexatieplan is oorlogsverklaring'

De Palestijnse Autoriteit heeft alle overeenkomsten met Israël verbroken als gevolg van de annexatiedorst van de nieuwe noodregering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Dat zegt de Palestijnse buitenlandminister Riad Al-Maliki tijdens een video-persconferentie met journalisten van de VN-correspondentievereniging ACANU in Genève. Volgens Al-Maliki is de voorgenomen annexatie een "oorlogsverklaring aan de Palestijnse mensenrechten".

De Verenigde Staten zal ook niet langer meer worden geaccepteerd als makelaar voor onderhandelingen tussen Palestina en Israël. "We kunnen de Amerikaanse regering niet accepteren als de enige tussenpersoon voor vrede tussen ons en de Israëliërs", zei Riad al-Maliki. "De VS hebben partij gekozen. En ze nemen op dit moment het Israëlische standpunt volledig over", voegde hij toe.

Annexatie

Israël zal naar verwachting de annexatie van de Westelijke Jordaanover op 1 juli uitvoeren, zoals overeengekomen tussen de Israëlische premier Netanyahu en zijn rivaal Gantz tijdens de vorming van de noodregering. De meeste nederzettingen die Israël van plan is te annexeren, bevinden zich in gebied C. Het gebied vertegenwoordigt ongeveer 60% van de Westelijke Jordaanoever en staat onder 'Israëlisch toezicht'.



Meerdere landen, waaronder Frankrijk, Rusland, Turkije, Jordanië en Marokko hebben zich uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.

Volgens Netanyahu zullen Palestijnen die momenteel in de Jordaanvallei en de Westelijke Jordaanoever wonen "Palestijnse onderdanen" blijven van de "Israëlische enclaves", dat zei Netanyahu in een interview met het Israëlische dagblad Israel Hayom. Ze hoeven volgens hem niet te rekenen op staatsburgerschap.



Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als "bezette gebieden" en beschouwt alle Joodse nederzettingenbouw daar als illegaal.



Corruptieschandaal

Volgens Al-Maliki dienen de annexatieplannen van Netanyahu als afleiding voor het corruptieschandaal waar hij en zijn gezin al jaren n verwikkeld zitten. Hij wordt in drie zaken beschuldigd, waarvan de eerste teruggaat naar 2007.

Netanyahu zou zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik, fraude en omkoping. "Dit is voor Netanyahu de enige manier om zijn leven zelf en politieke carrière te redden. Daar betalen de Palestijnen dus een hoge prijs voor."

Al-Maliki zegt bereid te zijn aan gesprekken deel te nemen met de Russen. "We vertrouwen president Poetin.", aldus de Palestijnse Minister van Buitenlandse Zaken.

