Simons: politiek, zet mensen van kleur op verkiesbare plek

Sylvana Simons roept politieke partijen op bij de komende Tweede Kamerverkiezingen meer Nederlanders van kleur op een verkiesbare plek te zetten.

Ze deed die oproep dinsdag in het programma M naar aanleiding van de opleving van de Black Lives Matter-beweging afgelopen week, na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. "Het is de afgelopen jaren al meermalen geconstateerd dat racisme en discriminatie zich overal in de samenleving voordoet", stelde Simons. "Denk aan de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De problemen op de woningmarkt, het onderwijs. Dat systeem kan je alleen veranderen door soms ruimte te maken, bijvoorbeeld door Nederlanders van kleur bij de verkiezingen op een verkiesbare plek op de kieslijst te zetten."De politica, die in de Amsterdamse gemeenteraad zit voor haar partij Bij1, stelt dat het heel gek is dat er tussen de 150 volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer geen enkele zwarte Nederlander zit. "Alle partijen doen het zoals ze het altijd al gedaan hebben", legde Simons uit. "Het systeem is ontworpen toen er nog geen vrouwen aan tafel zaten, toen er nog geen mensen van kleur aan tafel zaten, nog geen lhbti. Die mechanismen doorbreek je soms alleen maar door plaats te maken en anderen de kans te bieden om op jouw stoel te gaan zitten."