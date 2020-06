20.000 man op de been bij betoging in Parijs, rellen uitgebroken

Voor een Parijse strafrechtbank hebben dinsdagavond volgens schattingen van de politie ongeveer 20.00 mensen gedemonstreerd.

© ANP 2020

Ze betoogden over de dood van de 24-jarige zwarte arrestant Adamo Traoré in 2016. Er zijn rellen uitgebroken en de politie heeft traangas ingezet. Sommige demonstranten blokkeerden de ringweg van de Franse hoofdstad en staken dingen in brand. De politie riep de actievoerders op zich te verspreiden. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner veroordeelde de rellen. Geweld hoort niet thuis in een democratie, schreef Castaner op Twitter. "Niets rechtvaardigt de excessen die vanavond in Parijs hebben plaatsgevonden."De betoging dinsdag was uitdrukkelijk verboden vanwege de beperkingen die zijn opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te helpen voorkomen. Toch hadden zich duizenden mensen verzameld die de waarheid over Traoré eisten. Hij overleed in 2016 na zijn arrestatie in Beaumont-sur-Oise, ruim 25 kilometer ten noorden van Parijs, in een politiebureau.In verscheidene Franse steden zijn mensen de straat op gegaan om te betogen tegen politiegeweld.