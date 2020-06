Meer dan 30.000 coronadoden in Brazilië

In Brazilië is de afgelopen 24 uur opnieuw een recordaantal mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het afgelopen etmaal lieten 1262 Brazilianen het leven.

Het dodental in het Latijns-Amerikaanse land staat sinds de virusuitbraak nu op 31.199. Ook het aantal besmettingen nam fors toe, namelijk met een kleine 29.000 nieuwe gevallen. Bij ruim 555.000 inwoners is het longvirus vastgesteld. Experts vermoeden dat het werkelijk aantal geïnfecteerden fors hoger ligt omdat er in Brazilië maar weinig wordt getest.De twee zwaarst getroffen Braziliaanse staten zijn Sao Paulo en Rio de Janeiro, in het zuidoosten. Zij hebben respectievelijk bijna 120.000 en meer dan 56.000 besmettingen.