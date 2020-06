Sanquin-onderzoeker: er is vaccin nodig tegen coronavirus

De groepsimmuniteit voor het coronavirus is nog ver weg.

Uit onderzoek bij ruim 7000 bloeddonoren bij de bloedbanken van Sanquin komt naar voren dat zo'n 5,5 procent van de donoren antistoffen tegen het coronavirus heeft ontwikkeld, meldt onderzoeksleider Hans Zaaijer van Sanquin in het AD. "Er is een vaccin nodig. ". Volgens de arts-microbioloog en hoogleraar is de stijging ten opzichte van de 3 procent die werd gemeten in april maar klein en duurt het zo nog twee jaar voordat in Nederland groepsimmuniteit wordt bereikt. "De lockdownmaatregelen zijn effectief, daardoor zijn minder mensen besmet geraakt", zegt Zaaijer. "Deze bescheiden toename toont dat een vaccin echt de redding moet zijn en niet het gedoseerd over de samenleving laten komen van corona."Zaaijer stelt dat er groepsimmuniteit kan ontstaan als iets meer dan 60 procent van de mensen van corona is genezen. "Eén besmet persoon die het coronavirus heeft, besmet gemiddeld tussen de twee à drie anderen", legt hij uit. "Als iets meer dan 60 procent van corona is genezen, is het voor het virus veel moeilijker nog een slachtoffer te pakken." Maar in het huidige tempo zouden we er volgens de onderzoeker nog 130 weken over doen om tot 60 procent te komen.