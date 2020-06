Duitsland trekt negatief reisadvies EU per 15 juni in

De Duitse regering trekt zoals verwacht de reiswaarschuwing voor 31 Europese landen per 15 juni in.

Latere versoepeling

Dat staat in een zogenoemd hoekdocument dat de regering woensdag aannam. Voor de rest van de wereld komt Duitsland per land met een advies. De Duitse regering moet formeel nog wel een besluit nemen over het intrekken van het negatieve reisadvies. Dat besluit wordt in de komende twee weken verwacht.Vanaf 15 juni kunnen Duitsers door het intrekken van het negatieve advies weer vrij reizen naar de 26 EU-landen, Groot-Brittannië, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. Tot die datum geldt nog dat Duitsers alleen als er dringende redenen zijn naar die landen kunnen gaan.Voor enkele landen kan alsnog een later tijdstip voor versoepeling worden gekozen, zoals landen waar dan nog reisbeperkingen zijn. Op dit moment zijn dat Noorwegen en Spanje waar beperkingen tot respectievelijk 20 augustus en 1 juli gelden.Voor de andere landen in de wereld wordt per staat in kaart gebracht wat de risico's zijn.