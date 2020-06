België heropent grenzen vanaf 15 juni

België stelt zijn grenzen vanaf 15 juni weer open voor inwoners van Schengenlanden.

Dat heeft premier Sophie Wilmès bekendgemaakt na afloop van beraad van de Nationale Veiligheidsraad. De zuiderburen sloten hun grenzen medio maart. Afgelopen week werd familiebezoek in Nederland en Luxemburg al toegestaan, evenals winkelen over de grens. Toch blijven niet-noodzakelijke reizen over de grens tot half juni niet geoorloofd.De maatregel is onderdeel van een groot aantal versoepelingen van de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. De gunstige cijfers maken dit mogelijk, aldus de premier.Meerdere landen in Europa hebben 15 juni gekozen als datum om hun grenzen te heropenen.